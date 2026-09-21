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Газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691946
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
70х68х12
Вес, кг.
12

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN

Газовая варочная панель Korting HG 630 предназначена для приготовления пищи. Легко моется, что экономит время и силы. Проста в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Современный дизайн устройства впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная панель Korting HG 630 предназначена для приготовления пищи. Легко моется, что экономит время и силы. Проста в использовании, за счет чего не требует специальных навыков. Современный дизайн устройства впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газовая варочная панель Korting HG 630 CTSN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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