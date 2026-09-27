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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 606 C купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 606 C

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Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg (ICS 606 C) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610824
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
65х57х11
Вес, кг.
5

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 606 C

Встраиваемая варочная поверхность ICS 606 C, выполненная из качественной стеклокерамики теплого бежевого оттенка, выигрышно смотрится в любом кухонном интерьере.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 606 C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Описание
Встраиваемая варочная поверхность ICS 606 C, выполненная из качественной стеклокерамики теплого бежевого оттенка, выигрышно смотрится в любом кухонном интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Kuppersberg ICS 606 C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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