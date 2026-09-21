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Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см

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Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 1
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 2
Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 1
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 2
  • Встраиваемая индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691849
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
58х51х12
Вес, кг.
7.7

Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см

Индукционная варочная панель HI 43053 представляет собой современное и высокофункциональное встраиваемое устройство шириной 45 см, выполненное из прочной стеклокерамики с рамками, имеющими скошенные края. Конструкция панели включает три конфорки с девятью уровнями мощности, что позволяет пользователю точно настраивать режимы нагрева. Дисплей для каждой зоны нагрева и управление с помощью сенсорного слайдера обеспечивают простоту и наглядность взаимодействия. Функция «Booster» позволяет кратковременно увеличить мощность конфорки примерно на 15 %, что способствует быстрому нагреву больших объемов жидкости и оперативному разогреву посуды до нужной температуры. Электронный таймер обеспечивает возможность установки времени приготовления, по истечении заданного времени варочная поверхность автоматически прекращает свою работу. Функция автоматического отключения активируется в случае, если пользователь забыл выключить панель, а наличие функции «Защита детей» блокирует панель управления для повышения уровня безопасности.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Описание
Индукционная варочная панель HI 43053 представляет собой современное и высокофункциональное встраиваемое устройство шириной 45 см, выполненное из прочной стеклокерамики с рамками, имеющими скошенные края. Конструкция панели включает три конфорки с девятью уровнями мощности, что позволяет пользователю точно настраивать режимы нагрева. Дисплей для каждой зоны нагрева и управление с помощью сенсорного слайдера обеспечивают простоту и наглядность взаимодействия. Функция «Booster» позволяет кратковременно увеличить мощность конфорки примерно на 15 %, что способствует быстрому нагреву больших объемов жидкости и оперативному разогреву посуды до нужной температуры. Электронный таймер обеспечивает возможность установки времени приготовления, по истечении заданного времени варочная поверхность автоматически прекращает свою работу. Функция автоматического отключения активируется в случае, если пользователь забыл выключить панель, а наличие функции «Защита детей» блокирует панель управления для повышения уровня безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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