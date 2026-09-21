Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW
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Характеристики
Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW
Вытяжка Korting KHC 66135 GW изготовлена из качественных материалов. Особая технология производства позволяет снизить уровень шума в процессе работы. В конструкции модели есть сменный угольный фильтр, который характеризуется высокой абсорбцией и предназначен для поглощения запахов. Фронтальная панель из жаропрочного стекла легко очищается мыльным раствором. Вытяжка оснащена жировым фильтром, который изготовлен из алюминия и эффективно защищает двигатель, вентилятор и выводящие трубы от мелких частиц масла. Галогеновые лампы освещения встроены в корпус и характеризуются ярким естественным свечением, который обеспечивает оптимальную видимость в зоне плиты.Наклонная вытяжка Korting KHC 66135 GW оптимальна для газовых и электрических панелей и варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Для активации каждой функции есть кнопочная панель управления. Электронный дисплей отображает на табло выбранные настройки. Три режима с возможностью установки скорости работы вентилятора позволяют использовать вытяжку при приготовлении одного или нескольких блюд.
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