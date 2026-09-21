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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N

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Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N - фото 1
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N - фото 1
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N - фото 2
  • Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691827
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 2x2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
219x520x290 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х30
Вес, кг.
6.3

Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N

Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни.

Отзывы о товаре Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 N




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
таймер
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Уровень шума
52
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
светодиоды 2x2 Вт
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
219x520x290 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Встраиваемый монтаж. Ключевой особенностью данного типа монтажа является возможность встраивания вытяжки в кухни любого дизайна, потому что они монтируются в подвесной кухонный шкаф над плитой, что позволяет им быть абсолютно незаметными в интерьере вашей кухни.
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