Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN
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Характеристики
Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 66373 BXGN
Элегантная наклонная вытяжка Korting в чёрном цвете не только стильно впишется в современный интерьер, но и обеспечит свежий воздух на вашей кухне. Мощность в 137 Вт и производительность 550 м? позволят быстро избавляться от запахов даже в просторных помещениях. Благодаря трём скоростям легко подобрать оптимальный режим — от лёгкой вентиляции до интенсивной очистки. Вытяжка работает в двух режимах: отвод и циркуляция, что даёт дополнительную гибкость установки. Низкий уровень шума в 54 дБ делает использование комфортным в любое время дня. Жировой фильтр, выполненный из прочного металла и стекла, задерживает все загрязнения и прост в уходе. Удобное механическое управление позволяет быстро переключать настройки. Встроенное освещение обеспечит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 мм гарантирует эффективную тягу, а вес 9,17 кг облегчает монтаж и установку.
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