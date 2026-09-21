Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB
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Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB
Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.
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