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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB купить с доставкой в Москве
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691847
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
23.5x80x28 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
86х32х32
Вес, кг.
7.67

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB

Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Конструкция
встраиваемая
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
52
Развернуть
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Длина электрошнура, см
1.5 м
Габаритные размеры
23.5x80x28 см
Страна производитель
Турция
Описание
Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Механическое кнопочное управление. Управление вытяжкой происходит при помощи кнопок. При нажатии (утапливании) кнопки активируется соответствующая функция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены.
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