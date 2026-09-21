Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting с лёгкостью справится даже с интенсивной готовкой. Компактная и лаконичная, она гармонично вписывается в любой интерьер. Металлический корпус в стильном чёрном цвете эффектно смотрится и прост в уходе. Производительность 950 куб.м час позволяет быстро и эффективно очищать воздух даже на просторной кухне. Три скорости — для максимального комфорта в любых кулинарных сценариях. Управление механическое: быстро, интуитивно, ничто не отвлекает от готовки. Работает в режимах отвода и рециркуляции, так что её можно установить там, где удобно именно вам. Качественные жировой и угольный фильтры — свежесть и отсутствие запахов гарантированы. Мощность 240 Вт обеспечивает уверенное всасывание, а тихая работа на уровне 52 дБ сохраняет уютную атмосферу дома. С встроенным освещением каждая деталь блюда всегда под контролем. Korting — ваш надёжный помощник на кухне для свежего воздуха без лишнего шума.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 X
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6755 W
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитПолновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6828 GN
-
В наличииЦена 22 890 руб.5723 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHI 6777 GW
-
В наличииЦена 24 950 руб.6238 руб. в СплитПолновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9828 GN
-
В наличииЦена 25 100 руб.6275 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHC 69059 RGW
-
В наличииЦена 33 150 руб.8288 руб. в СплитВстраиваемая вытяжка Korting KHC 9877 N
-
В наличииЦена 35 590 руб.8898 руб. в СплитПолновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6997 GW
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 RN