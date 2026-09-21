Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 X
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Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 X
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется в современную кухню, не привлекая лишнего внимания благодаря серебристому цвету и лаконичному дизайну. Высокая производительность — 950 м?/ч — справится даже с интенсивной готовкой и быстро избавит от запахов. Металлический корпус гарантирует надёжность и долговечность. Выберите одну из трёх скоростей — это легко сделать с помощью понятного механического управления. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, а встроенное освещение улучшает обзор рабочей зоны. Благодаря низкому уровню шума в 50 дБ вытяжка работает тихо и не мешает общению. Возможность работы в режиме отвода или циркуляции делает её универсальным решением для любой кухни. Диаметр воздуховода 150 мм подходит для стабильной работы агрегата. Мощность 240 Вт обеспечивает качественную вытяжку при умеренном энергопотреблении.
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