Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691970
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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
107.5x60x30.5 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
51х43х34
Вес, кг.
13
Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 65330 GN
Настенная, коробчатая кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 550 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно.
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Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
550
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
107.5x60x30.5 см
Страна производитель
Турция
Настенная, коробчатая кухонная вытяжка, ширина 60 см, тип очистки воздуха: отвод, рециркуляция, количество скоростей 3, макс производительность 550 м3/ч, кнопочное управление, металлический жироулавливающий фильтр, угольный фильтр приобретается дополнительно.
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