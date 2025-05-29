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Наушники Realme Buds Air 6, зеленый купить с доставкой в Москве
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Наушники Realme Buds Air 6, зеленый

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Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 2
Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 3
Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 4
Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 5
Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 1
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 2
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 3
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 4
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 5
  • Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691474
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
111

Описание товара Наушники Realme Buds Air 6, зеленый

Наушники Realme представляют собой идеальное сочетание стиля, комфорта и современных технологий. Выполненные в стильном зеленом цвете, они подчеркивают индивидуальность и подходят для тех, кто ищет нечто особенное. Эти внутриканальные наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в мир музыки, блокируя внешние шумы и создавая идеальное звуковое окружение. Благодаря встроенному микрофону вы можете с легкостью принимать звонки и общаться без каких-либо помех. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство и свободу движения, избавляя вас от лишних проводов. Однако, несмотря на отсутствие складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени. Что касается автономности, эти наушники впечатляют: они способны работать до 10 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 40 часов. Это делает их отличным выбором для путешествий и активного образа жизни. Наушники Realme — это ваш идеальный спутник как для повседневного использования, так и для долгих путешествий, предлагая превосходное качество звука и надежность в каждый момент.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 6, зеленый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за свою цену, качественное шумоподавление, хороший звук, я очень доволен!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Класс, очень приятный дизайн, отличный звук в телефоне Сяоми 14 про
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, соотношение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке, наклейка не вскрывалась. Звучание отличное. При первом подключении были пропадания звука. После сброса на заводские настройки и подключении по инструкции, всё стало прекрасно! Установил приложение, связь отличная, настроек достаточно. Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену прекрасный вариант. Очень легкие!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу понравились, себе тоже планирую купить другого цвета
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ариз А.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший,в ушах сидят хорошо,из минусов,в приложении не показывает заряд кейса,и при надевании наушников автоматически включается прозрачность приходится каждый раз заходить в приложение и отключать,в остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
наушники бомба, советую скачивать приложение, там много настроек
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, сыну понравились
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Бегзод А.

Достоинства:


Комментарий:
какраз такое мне нужен класс
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Да ладно! Честно не ожидал такого звучания от них. Бас можно настроить так что от вибрации думаешь что наушники сейчас сами вылетят из ушей Я доволен. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
уже пять лет пользуюсь наушниками этой фирмы, по соотношению цена-качество - это один из лучших вариантов, если не амык лучшие
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уже вторые наушники от реалми и та же проблема. Есть шанс, что наушники внезапно у вас просто отключатся и опять подключатся через 3 секунды. это бесит, видос останавливается, приходится жмать по новой. А так, отличный шумодав, прозрачность тоже хорошая. В фирменном приложении поставил "глубокие басы" ( если вы понимаете о чём я) играть стали лучше.Не стал снижать за отключение, но это реально бесит, особенно когда тг видос не паузтся при отключении и весь это слышит
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Sergey S.

Достоинства:


Комментарий:
пересел на них с Redmi buds 3 lite. небо и земля шумодав отличный бас хороший приложение удобное работает в режиме одного наушника пользуюсь ими на Pixel 8 pro, работают прекрасно 11 часов отрабатывают без проблем
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Тамара

Достоинства:


Комментарий:
Наушники огнище,давольная как слон,спасибо большое,звучание просто космос!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Звук отличный, басы валят, звук громкий. Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники топ, басы есть, хватает надолго.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Шумные наушники с умоподавлением, умоподавление хорошее шумность тоже, упаковка как будто была открыта до меня тоесть пломба не держалась и ответная часть была без рисунка от пломбы, пахнут какой-то химией в кейсе пока не выветрилась, сами наушники химией не пахнут, в принципе хорошие
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные наушники!!!разговаривал по ним и во время ветра,и сидя на заведённом мотоцикле,мой собеседник не слышал ни ветра ни мотоцикла!!!связь с телефоном и с плеером не пропадает!!!очень рекомендую такие наушники!!!я в полном восторге!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, удобные. Мужу нравятся
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутые наушники, звук шикарный, шумоподавление на уровне, очень нравятся
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Если честно, звук топ. но в играх какая то дичь
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
полный восторг. таких крутых наушников у меня ещё не было. стоят своих денег. все работает супер. жене тоже подарил
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
работают, сразу подключились к телефону, приложение установил, там много настроек для них, сейчас процесс тестирования, по звуку скажу хорошо, если по ним отвечать на звонки, то собеседник слышит эхо, ( я экспериментировал с настройками приложения во время разговора) шумы подавляют это чувствуется, улица не мешает слушать радио и музыку. в ушах сидят хорошо, надо подобрать подушечки по размеру (в комплекте 3 разных размера идут) и протестировать програмно прямо из приложения, что сидят как надо))) . заряд держат хорошо, за 1-1.5 часа 20% израсходовано заряда с 70% до 50% это приложение показало. когда открыл наушники, там заряда было 70%. думаю реально минимум часа на 4-5 хватит активного использования, думаю этого достаточно будет, ну а если в режиме ожидания, например использовать только во время разговора ( можно по одному наушнику пользоваться по переменно, то на весь день точно хватит ). в итоге функцию выполняют, разговаривать с ними можно, в ушах сидят нормально, звук приятный не надоедает. в общем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники топ, очен удобный и не выпадают с ушей
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень и очень хорошо. Доставка быстрая, пришло то что нужно. Качественные, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Цыганов С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие,есть басс,громкие,хорошо сидят в ушах,удобные!!!Советую!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобные,заряд держат долго,звук классный. шумоподавление активное
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники шикарные! Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Аревик Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь пол года, очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Глеб Л.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальные, сверил, для лучшего звучание советую скачать специальное приложение к этим наушникам, свою цену они оправдывают
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшие наушники из тех которые у меня были. Шумоподавление отличное, в realme link качественный эквалайзер и удобная настройка. Точно рекомендую



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, дополнительные амбушюры, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
зеленый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Realme представляют собой идеальное сочетание стиля, комфорта и современных технологий. Выполненные в стильном зеленом цвете, они подчеркивают индивидуальность и подходят для тех, кто ищет нечто особенное. Эти внутриканальные наушники оснащены системой активного шумоподавления, которая позволяет полностью погрузиться в мир музыки, блокируя внешние шумы и создавая идеальное звуковое окружение. Благодаря встроенному микрофону вы можете с легкостью принимать звонки и общаться без каких-либо помех. Беспроводное соединение через Bluetooth обеспечивает удобство и свободу движения, избавляя вас от лишних проводов. Однако, несмотря на отсутствие складной конструкции, их эргономичный дизайн обеспечивает комфортное ношение в течение длительного времени. Что касается автономности, эти наушники впечатляют: они способны работать до 10 часов на одном заряде, а с использованием зарядного кейса время работы увеличивается до 40 часов. Это делает их отличным выбором для путешествий и активного образа жизни. Наушники Realme — это ваш идеальный спутник как для повседневного использования, так и для долгих путешествий, предлагая превосходное качество звука и надежность в каждый момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за свою цену, качественное шумоподавление, хороший звук, я очень доволен!!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Михаил Л.

Достоинства:


Комментарий:
Класс, очень приятный дизайн, отличный звук в телефоне Сяоми 14 про
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Татьяна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, соотношение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке, наклейка не вскрывалась. Звучание отличное. При первом подключении были пропадания звука. После сброса на заводские настройки и подключении по инструкции, всё стало прекрасно! Установил приложение, связь отличная, настроек достаточно. Покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену прекрасный вариант. Очень легкие!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Наталия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу понравились, себе тоже планирую купить другого цвета
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ариз А.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший,в ушах сидят хорошо,из минусов,в приложении не показывает заряд кейса,и при надевании наушников автоматически включается прозрачность приходится каждый раз заходить в приложение и отключать,в остальном все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
наушники бомба, советую скачивать приложение, там много настроек
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Илья Р.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, сыну понравились
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Бегзод А.

Достоинства:


Комментарий:
какраз такое мне нужен класс
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Да ладно! Честно не ожидал такого звучания от них. Бас можно настроить так что от вибрации думаешь что наушники сейчас сами вылетят из ушей Я доволен. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
уже пять лет пользуюсь наушниками этой фирмы, по соотношению цена-качество - это один из лучших вариантов, если не амык лучшие
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Иван Д.

Достоинства:


Комментарий:
Уже вторые наушники от реалми и та же проблема. Есть шанс, что наушники внезапно у вас просто отключатся и опять подключатся через 3 секунды. это бесит, видос останавливается, приходится жмать по новой. А так, отличный шумодав, прозрачность тоже хорошая. В фирменном приложении поставил "глубокие басы" ( если вы понимаете о чём я) играть стали лучше.Не стал снижать за отключение, но это реально бесит, особенно когда тг видос не паузтся при отключении и весь это слышит
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Sergey S.

Достоинства:


Комментарий:
пересел на них с Redmi buds 3 lite. небо и земля шумодав отличный бас хороший приложение удобное работает в режиме одного наушника пользуюсь ими на Pixel 8 pro, работают прекрасно 11 часов отрабатывают без проблем
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Тамара

Достоинства:


Комментарий:
Наушники огнище,давольная как слон,спасибо большое,звучание просто космос!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники за свои деньги. Звук отличный, басы валят, звук громкий. Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники топ, басы есть, хватает надолго.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Павел Т.

Достоинства:


Комментарий:
Шумные наушники с умоподавлением, умоподавление хорошее шумность тоже, упаковка как будто была открыта до меня тоесть пломба не держалась и ответная часть была без рисунка от пломбы, пахнут какой-то химией в кейсе пока не выветрилась, сами наушники химией не пахнут, в принципе хорошие
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
шикарные наушники!!!разговаривал по ним и во время ветра,и сидя на заведённом мотоцикле,мой собеседник не слышал ни ветра ни мотоцикла!!!связь с телефоном и с плеером не пропадает!!!очень рекомендую такие наушники!!!я в полном восторге!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Марина А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, удобные. Мужу нравятся
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Alex

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутые наушники, звук шикарный, шумоподавление на уровне, очень нравятся
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Если честно, звук топ. но в играх какая то дичь
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
полный восторг. таких крутых наушников у меня ещё не было. стоят своих денег. все работает супер. жене тоже подарил
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
работают, сразу подключились к телефону, приложение установил, там много настроек для них, сейчас процесс тестирования, по звуку скажу хорошо, если по ним отвечать на звонки, то собеседник слышит эхо, ( я экспериментировал с настройками приложения во время разговора) шумы подавляют это чувствуется, улица не мешает слушать радио и музыку. в ушах сидят хорошо, надо подобрать подушечки по размеру (в комплекте 3 разных размера идут) и протестировать програмно прямо из приложения, что сидят как надо))) . заряд держат хорошо, за 1-1.5 часа 20% израсходовано заряда с 70% до 50% это приложение показало. когда открыл наушники, там заряда было 70%. думаю реально минимум часа на 4-5 хватит активного использования, думаю этого достаточно будет, ну а если в режиме ожидания, например использовать только во время разговора ( можно по одному наушнику пользоваться по переменно, то на весь день точно хватит ). в итоге функцию выполняют, разговаривать с ними можно, в ушах сидят нормально, звук приятный не надоедает. в общем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники топ, очен удобный и не выпадают с ушей
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень и очень хорошо. Доставка быстрая, пришло то что нужно. Качественные, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Цыганов С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие,есть басс,громкие,хорошо сидят в ушах,удобные!!!Советую!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
удобные,заряд держат долго,звук классный. шумоподавление активное
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники шикарные! Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Аревик Я.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь пол года, очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Глеб Л.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальные, сверил, для лучшего звучание советую скачать специальное приложение к этим наушникам, свою цену они оправдывают
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, упаковано хорошо
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшие наушники из тех которые у меня были. Шумоподавление отличное, в realme link качественный эквалайзер и удобная настройка. Точно рекомендую


Наушники Realme Buds Air 6, зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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