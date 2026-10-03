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Наушники Sony WH-CH720N White купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WH-CH720N White

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Наушники Sony WH-CH720N White - фото 3
Наушники Sony WH-CH720N White - фото 4
Наушники Sony WH-CH720N White - фото 5
Наушники Sony WH-CH720N White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 1
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 2
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 3
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 4
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 5
  • Наушники Sony WH-CH720N White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622240
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х5
Вес, г.
410

Описание товара Наушники Sony WH-CH720N White

Описание товара Наушники Sony WH-CH720N White Технология двойного датчика шума и встроенный процессор V1 выводят шумоподавление на новый уровень. Теперь вы можете отключиться от окружающего мира и погрузиться в музыку. Работаете ли вы дома или отдыхаете с любимым контентом, WH-CH720N эргономично спроектированы, они легкие и удобные, а время автономной работы составляет до 35 часов, что позволяет носить их дольше без перерыва. Наслаждайтесь естественным вокалом, кристально чистым звуком и сбалансированной настройкой благодаря встроенному процессору V1 и движку Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), создающему высококачественный звук именно так, как задумывали исполнители.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-CH720N White




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
35
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Sony WH-CH720N White Технология двойного датчика шума и встроенный процессор V1 выводят шумоподавление на новый уровень. Теперь вы можете отключиться от окружающего мира и погрузиться в музыку. Работаете ли вы дома или отдыхаете с любимым контентом, WH-CH720N эргономично спроектированы, они легкие и удобные, а время автономной работы составляет до 35 часов, что позволяет носить их дольше без перерыва. Наслаждайтесь естественным вокалом, кристально чистым звуком и сбалансированной настройкой благодаря встроенному процессору V1 и движку Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), создающему высококачественный звук именно так, как задумывали исполнители.
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Доставка
Отзывы


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