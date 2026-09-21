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Фильтр магистральный RM 1" (FK-101) купить с доставкой в Москве
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Фильтр магистральный RM 1" (FK-101)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр магистральный
Цвет
синий
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  • Фильтр магистральный RM 1&quot; (FK-101) - фото 2
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  • Фильтр магистральный RM 1&quot; (FK-101) - фото 5
  • Фильтр магистральный RM 1&quot; (FK-101) - фото 6
  • Фильтр магистральный RM 1&quot; (FK-101) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689132
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Характеристики

Бренд
RM
Тип товара
Фильтр магистральный
Высота, см
8
Длина, м
12
Страна производства
Россия
Цвет
синий
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х15х14
Вес, кг.
1.12

Описание товара Фильтр магистральный RM 1" (FK-101)

Фильтр магистральный RM 1 (FK-101)

Отзывы о товаре Фильтр магистральный RM 1" (FK-101)




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Характеристики
Бренд
RM
Тип товара
Фильтр магистральный
Высота, см
8
Длина, м
12
Страна производства
Россия
Цвет
синий
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Фильтр магистральный RM 1 (FK-101)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр магистральный RM 1" (FK-101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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