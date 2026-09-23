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Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром купить с доставкой в Москве
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Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром

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Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 1
Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
корпус донного клапана, хромированная стальная пробка, силиконовая прокладка – 2 шт., упаковка
  • Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 1
  • Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 562449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром
2 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
корпус донного клапана, хромированная стальная пробка, силиконовая прокладка – 2 шт., упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
100x75x75 мм
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром

Клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4" для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK

Отзывы о товаре Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром




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Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
корпус донного клапана, хромированная стальная пробка, силиконовая прокладка – 2 шт., упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
100x75x75 мм
Страна производитель
Чехия
Описание
Клапан для раковины, экономящий пространство. Резьбовое соединение 5/4" для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Донный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, хром - по цене 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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