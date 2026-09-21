Каркас для ванны Spirit 180х80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
В наличии
Код товара: 702136
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
70х58х174 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.8х0.58
Вес, кг.
9
Описание товара Каркас для ванны Spirit 180х80
Стальной каркас для ванны Spirit 180х80 см с регулирующимися по высоте ножками. Конструкция оптимально распределяет нагрузку по чаше, исключая прогибы и повреждение корпуса.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
каркас
Цвет
серый
Комплектация
каркас, комплект креплений, инструкция, документация, упаковка
Поверхность
матовая/глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1.74
Габариты
70х58х174 см
Страна производитель
Китай
Стальной каркас для ванны Spirit 180х80 см с регулирующимися по высоте ножками. Конструкция оптимально распределяет нагрузку по чаше, исключая прогибы и повреждение корпуса.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Каркас для ванны Spirit 180х80 – стоимость товара 9390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Каркас для ванны Spirit 180х80