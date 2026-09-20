Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602100 хром
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Характеристики
Тип товара
Подключение
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
В наличии
Код товара: 541928
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Загружаем...
5 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подключение
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
500
Описание товара Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602100 хром
Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу, имеет выход для душа. Благородный оттенок хром идеально сочетается со всеми продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Подключение
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Прочное лаконичное изделие, легко вписывающееся в дизайн любой ванной комнаты. Сделано из экологичной латуни с пониженным содержанием свинца. Надежно присоединяется к шлангу, имеет выход для душа. Благородный оттенок хром идеально сочетается со всеми продуктами бренда. Встроенная система быстрой и точной настенной установки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Шланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602100 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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