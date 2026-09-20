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Длинный донный клапан Option 210610200 белый купить с доставкой в Москве
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Длинный донный клапан Option 210610200 белый

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Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 1
Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 2
Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 3
Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Цвет
белый
  • Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 1
  • Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 2
  • Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 3
  • Длинный донный клапан Option 210610200 белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Длинный донный клапан Option 210610200 белый
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Высота, см
7.5
Страна производства
Дания
Цвет
белый
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
377

Описание товара Длинный донный клапан Option 210610200 белый

Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива.

Отзывы о товаре Длинный донный клапан Option 210610200 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Высота, см
7.5
Страна производства
Дания
Цвет
белый
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинный донный клапан Option 210610200 белый - стоимость товара 5890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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