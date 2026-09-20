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Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром купить с доставкой в Москве
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Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром

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Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 1
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 2
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 3
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 4
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 5
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 6
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентили
Цвет
хром
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 1
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 2
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 3
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 4
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 5
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 6
  • Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 090 руб. 
Начислим 1206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541663
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром
20 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Вентили
Высота, см
10
Длина, м
17.1
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2

Описание товара Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром

Запорный вентиль с системой встраивания. Предназначен для направления потока воды в душ. Трехпозиционный рычаг регулирует горячую или холодную воду, и перекрывает поток воды. Устройство предназначено для встраивания в стену на жесткую подводку стандарта G 1/2.

Отзывы о товаре Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Вентили
Высота, см
10
Длина, м
17.1
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Запорный вентиль с системой встраивания. Предназначен для направления потока воды в душ. Трехпозиционный рычаг регулирует горячую или холодную воду, и перекрывает поток воды. Устройство предназначено для встраивания в стену на жесткую подводку стандарта G 1/2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - стоимость товара 20090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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