Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром
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Характеристики
Тип товара
Вентили
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 090 руб.
В наличии
Код товара: 541663
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Загружаем...
20 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентили
Высота, см
10
Длина, м
17.1
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2
Описание товара Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром
Запорный вентиль с системой встраивания. Предназначен для направления потока воды в душ. Трехпозиционный рычаг регулирует горячую или холодную воду, и перекрывает поток воды. Устройство предназначено для встраивания в стену на жесткую подводку стандарта G 1/2.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вентили
Высота, см
10
Длина, м
17.1
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Запорный вентиль с системой встраивания. Предназначен для направления потока воды в душ. Трехпозиционный рычаг регулирует горячую или холодную воду, и перекрывает поток воды. Устройство предназначено для встраивания в стену на жесткую подводку стандарта G 1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Запирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром - стоимость товара 20090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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