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Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 купить с доставкой в Москве
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Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904

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Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 1
Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 2
Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Системы слива
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
  • Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 1
  • Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 2
  • Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
3 740 руб.  3 870 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 556846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904
3 740 руб. -3%
3 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Системы слива
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х7
Вес, г.
400

Описание товара Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904

Комплектующие для сантехники WasserKRAFT представляют собой сочетание стиля и надежности. Эти компоненты, выполненные в элегантном черном цвете, идеально впишутся в современный интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Бренд WasserKRAFT известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что обеспечивает долгий срок службы и безотказную работу сантехнических систем. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую систему или заменяете старые детали, комплектующие от WasserKRAFT станут отличным выбором благодаря своему продуманному дизайну и высокому стандарту исполнения.

Отзывы о товаре Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Системы слива
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектующие для сантехники WasserKRAFT представляют собой сочетание стиля и надежности. Эти компоненты, выполненные в элегантном черном цвете, идеально впишутся в современный интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Бренд WasserKRAFT известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что обеспечивает долгий срок службы и безотказную работу сантехнических систем. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую систему или заменяете старые детали, комплектующие от WasserKRAFT станут отличным выбором благодаря своему продуманному дизайну и высокому стандарту исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - стоимость товара 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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