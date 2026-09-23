Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904
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Характеристики
Тип товара
Системы слива
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%3 740 руб. 3 870 руб.
В наличии
Код товара: 556846
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Загружаем...
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Загружаем...
3 740 руб. -3%
3 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Системы слива
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х7
Вес, г.
400
Описание товара Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904
Комплектующие для сантехники WasserKRAFT представляют собой сочетание стиля и надежности. Эти компоненты, выполненные в элегантном черном цвете, идеально впишутся в современный интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Бренд WasserKRAFT известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что обеспечивает долгий срок службы и безотказную работу сантехнических систем. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую систему или заменяете старые детали, комплектующие от WasserKRAFT станут отличным выбором благодаря своему продуманному дизайну и высокому стандарту исполнения.
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Бренд
Тип товара
Системы слива
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Комплектация
донный клапан
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Комплектующие для сантехники WasserKRAFT представляют собой сочетание стиля и надежности. Эти компоненты, выполненные в элегантном черном цвете, идеально впишутся в современный интерьер вашей ванной комнаты или кухни. Бренд WasserKRAFT известен своим вниманием к качеству и долговечности продукции, что обеспечивает долгий срок службы и безотказную работу сантехнических систем. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую систему или заменяете старые детали, комплектующие от WasserKRAFT станут отличным выбором благодаря своему продуманному дизайну и высокому стандарту исполнения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Донный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904 - стоимость товара 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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