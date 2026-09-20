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Длинный донный клапан Option 210610000 хром купить с доставкой в Москве
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Длинный донный клапан Option 210610000 хром

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Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 1
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Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 3
Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
  • Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 1
  • Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 2
  • Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 3
  • Длинный донный клапан Option 210610000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 330 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680766
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Длинный донный клапан Option 210610000 хром
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
219х63 мм
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
377

Описание товара Длинный донный клапан Option 210610000 хром

Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Хромированное покрытие корпуса и заглушки обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

Отзывы о товаре Длинный донный клапан Option 210610000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
донный клапан
Цвет
хром
Комплектация
донный клапан, крепления, инструкция, упаковка
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
латунь
Диаметр соединения, дюйм
1 1/4
Габариты
219х63 мм
Страна производитель
Дания
Описание
Цельнометаллический донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Дополнен отверстием для подключения перелива, помогающего выпускать воду из раковины при ее переполнении через отверстие в нижней части перелива. Хромированное покрытие корпуса и заглушки обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинный донный клапан Option 210610000 хром - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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