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Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 купить с доставкой в Москве
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Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205

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Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 1
Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 2
Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
  • Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 1
  • Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 2
  • Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 410 руб.  1 530 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205
1 410 руб. -8%
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
Поверхность
матовая
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Тип резьбы
Наружная
Габариты
244 ? 162 ? 11 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205

Клавиша смыва Teymi Helmi (арт. T70205) — это ультратонкая механическая панель управления для скрытых систем инсталляции, выполненная в ультрасовременном дизайне. Стильное сочетание глубокого матового черного цвета и глянцевой хромированной окантовки кнопок делает ее ярким акцентом в интерьере любой современной ванной комнаты.

Отзывы о товаре Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205




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Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Комплектующие для сантехники
Тип комплектующей
клавиша для инсталляции
Цвет
черный
Поверхность
матовая
Материал изделия
пластик
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Тип резьбы
Наружная
Габариты
244 ? 162 ? 11 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиша смыва Teymi Helmi (арт. T70205) — это ультратонкая механическая панель управления для скрытых систем инсталляции, выполненная в ультрасовременном дизайне. Стильное сочетание глубокого матового черного цвета и глянцевой хромированной окантовки кнопок делает ее ярким акцентом в интерьере любой современной ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантовка хром T70205 - этот товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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