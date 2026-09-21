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Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06) купить с доставкой в Москве
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Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)

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Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штора для ванной
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688881
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Штора для ванной
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1х1800
Размеры в упаковке, см
31х18х5
Вес, г.
480

Описание товара Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)

Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)

Отзывы о товаре Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Штора для ванной
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
1800х1х1800
Описание
Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штора для ванной комнаты Savol (S-TH8P06) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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