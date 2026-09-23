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Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый купить с доставкой в Москве
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Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый

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Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый - фото 1
Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
  • Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый - фото 1
  • Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
770 руб.  990 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 550414
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый
770 руб. -22%
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
Подстаканник
Габариты (ВxГxШ), мм
90x140x190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х9
Вес, г.
300

Описание товара Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый

Аксессуары для ванной комнаты Grampus — это сочетание функциональности и современного дизайна, которые придают интерьеру стильный и аккуратный вид. Изделие характеризуется шириной в 14 см и высотой в 19 см, что делает его компактным, но при этом достаточно вместительным для размещения необходимых туалетных принадлежностей или декоративных элементов. Особенности конструкции предусматривают настенный монтаж, что позволяет экономить пространство и обеспечивает лёгкость в уходе за ванной комнатой. Эти аксессуары идеально впишутся в любое современное пространство благодаря своему минималистичному стилю и универсальному белому цвету фурнитуры. Бренд Grampus славится высоким качеством и долговечностью своих изделий, а малый вес аксессуара, всего 0,295 кг, делает его монтаж максимально простым и быстрым. Эти характеристики делают данные аксессуары незаменимым элементом вашей ванной комнаты, совмещающим функциональность и эстетическую привлекательность.

Отзывы о товаре Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый




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Характеристики
Бренд
Grampus
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Комплектация
Подстаканник
Габариты (ВxГxШ), мм
90x140x190
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты Grampus — это сочетание функциональности и современного дизайна, которые придают интерьеру стильный и аккуратный вид. Изделие характеризуется шириной в 14 см и высотой в 19 см, что делает его компактным, но при этом достаточно вместительным для размещения необходимых туалетных принадлежностей или декоративных элементов. Особенности конструкции предусматривают настенный монтаж, что позволяет экономить пространство и обеспечивает лёгкость в уходе за ванной комнатой. Эти аксессуары идеально впишутся в любое современное пространство благодаря своему минималистичному стилю и универсальному белому цвету фурнитуры. Бренд Grampus славится высоким качеством и долговечностью своих изделий, а малый вес аксессуара, всего 0,295 кг, делает его монтаж максимально простым и быстрым. Эти характеристики делают данные аксессуары незаменимым элементом вашей ванной комнаты, совмещающим функциональность и эстетическую привлекательность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подстаканник одинарный Grampus Blonde, GR-7083, белый - по цене 770 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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