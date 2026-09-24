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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) купить с доставкой в Москве
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)

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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 1
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 2
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 1
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 2
  • Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 530 руб.  2 250 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 682845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)
1 530 руб. -32%
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
Комплектация
дозатор, колба, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
240х50х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500

Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)

Дозатор для жидкого мыла Granula 1403 - это стильный и удобный аксессуар для вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, он имеет колбу из пластика 350 мл и дозатор из нержавеющей стали. Доступен в 10 фирменных цветах, окрашен в цвет кухонных моек и смесителей Granula. Легко заправляется жидким моющим средством для мытья посуды, долив которого осуществляется вверху. Так же просто монтируется в отверстие 25-35 мм., для чего вам необходимо использовать коронку по камню или сверло по стали. Сделайте свою кухню более практичной и стильной с дозатором для жидкого мыла Granula 1403.

Отзывы о товаре Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
Комплектация
дозатор, колба, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
240х50х90
Страна производитель
Китай
Описание
Дозатор для жидкого мыла Granula 1403 - это стильный и удобный аксессуар для вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, он имеет колбу из пластика 350 мл и дозатор из нержавеющей стали. Доступен в 10 фирменных цветах, окрашен в цвет кухонных моек и смесителей Granula. Легко заправляется жидким моющим средством для мытья посуды, долив которого осуществляется вверху. Так же просто монтируется в отверстие 25-35 мм., для чего вам необходимо использовать коронку по камню или сверло по стали. Сделайте свою кухню более практичной и стильной с дозатором для жидкого мыла Granula 1403.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - данный товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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