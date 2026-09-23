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Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) купить с доставкой в Москве
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Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)

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Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 1
Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 2
Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 3
Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 1
  • Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 2
  • Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 3
  • Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 560 руб.  2 610 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 469908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)
1 560 руб. -40%
2 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x70x140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х3
Вес, г.
390

Описание товара Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)

Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.

Отзывы о товаре Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x70x140
Страна производитель
Китай
Описание
Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) – стоимость товара 1560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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