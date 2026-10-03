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Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595

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Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - фото 1
Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 780 руб.  3 150 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 127255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595
1 780 руб. -43%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x80x350
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х13х5
Вес, г.
400

Описание товара Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595

Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x80x350
Страна производитель
Германия
Описание
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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