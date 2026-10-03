Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595
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Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 780 руб. 3 150 руб.
В наличии
Код товара: 127255
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Загружаем...
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Загружаем...
1 780 руб. -43%
3 150 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x80x350
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
28х13х5
Вес, г.
400
Описание товара Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
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Бренд
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
модерн
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
40x80x350
Страна производитель
Германия
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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