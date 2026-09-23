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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) купить с доставкой в Москве
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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)

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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото 1
Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото 1
  • Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 180 руб.  1 800 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 470764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)
1 180 руб. -34%
1 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x20x276
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х8
Вес, г.
270

Описание товара Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)

Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Держатель
Стиль
ретро
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
80x20x276
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный дизайн. Характеризуется долговечностью. Не поддается коррозии. Изделие проходит процесс гальваники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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