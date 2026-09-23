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Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром купить с доставкой в Москве
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Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром

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Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром - фото 1
Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром - фото 1
  • Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736305
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x30x16
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Крючок Hansgrohe AddStories 41742000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
крючок, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
21x30x16
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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