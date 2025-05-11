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Миксер Bosch MFQ36490 купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ36490

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Миксер Bosch MFQ36490 - фото 1
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 2
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 3
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 4
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 5
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 6
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 7
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 8
Миксер Bosch MFQ36490 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 8
  • Миксер Bosch MFQ36490 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687470
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
1 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка-блендер погружная, насадка-венчик (2 шт.), нож для измельчения
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х27х23
Вес, кг.
3

Описание товара Миксер Bosch MFQ36490

Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: блендер, измельчитель, для теста, венчики для взбивания.



Теги товара: с чашей, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ36490

Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный набор. Всё комактно и удобно. Качество на высоте. Стоит покупать.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дарья А.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но не доложили стакан. Обидно что не полный комплект пришел.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Нет данных

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный! Вопросов какой бренд брать у меня вообще не возникало, потому что блендер в полнейшем порядке уже 12 лет, теперь и отличный миксер!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
450
Импульсный режим
да
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.3
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
пластик
Объем чаши, л
1 л
Количество насадок
4
Насадки
крюк для теста, насадка-блендер погружная, насадка-венчик (2 шт.), нож для измельчения
Измельчитель
да
Страна производитель
Словения
Описание
Стационарный миксер; мощность 450 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; материал чаши пластик; кнопка выброса насадок; насадки: блендер, измельчитель, для теста, венчики для взбивания.


Теги товара: с чашей, пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Валерий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный набор. Всё комактно и удобно. Качество на высоте. Стоит покупать.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Дарья А.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, но не доложили стакан. Обидно что не полный комплект пришел.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Нет данных

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный! Вопросов какой бренд брать у меня вообще не возникало, потому что блендер в полнейшем порядке уже 12 лет, теперь и отличный миксер!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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