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Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) купить с доставкой в Москве
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Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2)

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Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 1
Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 2
Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
200
  • Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 1
  • Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 2
  • Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685884
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
хром
Особенности
способ присоединения: русс-импорт
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х22
Вес, г.
390

Описание товара Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2)

Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из металла и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий. Подключение русс-импорт позволит подключить импортную лейку к смесителям старого образца, произведенным в РФ.

Отзывы о товаре Шланг русс-импорт Haiba хром (HB49-2)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
хром
Особенности
способ присоединения: русс-импорт
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Длина шланга
200
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из металла и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий. Подключение русс-импорт позволит подключить импортную лейку к смесителям старого образца, произведенным в РФ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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