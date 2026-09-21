Шланг PVC(ПВХ) усиленный Haiba серебристый (HB44-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
серебро
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
серебро
Особенности
гладкий
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х39х39
Вес, г.
340
Описание товара Шланг PVC(ПВХ) усиленный Haiba серебристый (HB44-2)
Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из ПВХ и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Высота, см
14
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Длина, м
22
Страна производства
Германия
Ширина, см
16
Цвет
серебро
Особенности
гладкий
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Шланг для душа изготовлен из высокопрочных материалов, преимуществом которых является надежность и долговечность. Данная модель удобна в установке и эксплуатации. Шланг выполнен из ПВХ и имеет хромированное покрытие, защищающее поверхность изделия от механических воздействий. Компания Haiba гарантирует долговременную успешную эксплуатацию своей продукции при условии соблюдения требований по уходу за поверхностью изделий.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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