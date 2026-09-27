Top.Mail.Ru
Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 1
Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 2
Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 3
Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 4
Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
  • Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 1
  • Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 2
  • Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 3
  • Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 4
  • Шланг для душа Hansgrohe 28276700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341331
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Размеры в упаковке, см
25х25х4
Вес, г.
400

Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый

Душевой шланг с металлическим напылением. Легкоочищаемая пластмассовая оболочка

Отзывы о товаре Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Описание
Душевой шланг с металлическим напылением. Легкоочищаемая пластмассовая оболочка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276700 матовый белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...