Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272000 хром
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Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 110392
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х19х15
Вес, г.
310
Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272000 хром
Шланг для душа IsifLex. длиной 125 см. выполненный из полимеров высокой прочности. Концы соединительного шланга опрессованы коническими гайками с упорным подшипником для подключения ручного душа.
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Шланг для душа IsifLex. длиной 125 см. выполненный из полимеров высокой прочности. Концы соединительного шланга опрессованы коническими гайками с упорным подшипником для подключения ручного душа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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