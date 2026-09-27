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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276000 хром купить с доставкой в Москве
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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276000 хром

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Шланг душевой Hansgrohe IsifLex 28276000 1,60 м. - фото 1
Шланг душевой Hansgrohe IsifLex 28276000 1,60 м. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
  • Шланг душевой Hansgrohe IsifLex 28276000 1,60 м. - фото 1
  • Шланг душевой Hansgrohe IsifLex 28276000 1,60 м. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 110393
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Размеры в упаковке, см
28х18х4
Вес, г.
355

Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276000 хром

Шланг для душа IsifLex. длиной 160 см. выполненный из полимеров высокой прочности. Концы соединительного шланга опрессованы коническими гайками с упорным подшипником для подключения ручного душа.

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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Описание
Шланг для душа IsifLex. длиной 160 см. выполненный из полимеров высокой прочности. Концы соединительного шланга опрессованы коническими гайками с упорным подшипником для подключения ручного душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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