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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром купить с доставкой в Москве
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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром

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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром - фото 1
Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
черный
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
  • Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром - фото 1
  • Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736575
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
черный
Комплектация
шланг, документация, упаковка
Особенности
защита от изломов, защита от перекручивания
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х19х5
Вес, г.
400

Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром

Душевой шланг Hansgrohe - это надежный и практичный аксессуар для душевой зоны, обеспечивающий комфорт и долговечность в ежедневном использовании. Шланг сочетает гибкость, прочность и простой уход, что делает его отличным выбором для любой ванной комнаты. Качество и продуманная конструкция соответствуют стандартам Hansgrohe.

Отзывы о товаре Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
черный
Комплектация
шланг, документация, упаковка
Особенности
защита от изломов, защита от перекручивания
Материал
пластик
Способ подсоединения
конус-конус
Длина шланга
160
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Германия
Описание
Душевой шланг Hansgrohe - это надежный и практичный аксессуар для душевой зоны, обеспечивающий комфорт и долговечность в ежедневном использовании. Шланг сочетает гибкость, прочность и простой уход, что делает его отличным выбором для любой ванной комнаты. Качество и продуманная конструкция соответствуют стандартам Hansgrohe.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276340 черный хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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