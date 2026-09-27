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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром купить с доставкой в Москве
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Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром

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Шланг душевой Hansgrohe Isiflex 28274000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265834
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Размеры в упаковке, см
29х19х4
Вес, г.
420

Описание товара Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром

Душевой шланг от компании Hansgrohe выполнен из пластика с металлическим эффектом. На глянцевую поверхность нанесено покрытие anti-microbial. Благодаря антибактериальному напылению ухаживать за изделием гораздо проще, на нем не оседает известковый налет, поверхность дольше остается чистой и блестящей. Шланг высокопрочный, защищен от перекручивания и преждевременного износа – конец, подсоединяемый к ручному душу, оснащен упорным подшипником. Для крепления к смесителю и душу на обоих сторонах имеются конические гайки.

Отзывы о товаре Шланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевые шланги
Описание
Душевой шланг от компании Hansgrohe выполнен из пластика с металлическим эффектом. На глянцевую поверхность нанесено покрытие anti-microbial. Благодаря антибактериальному напылению ухаживать за изделием гораздо проще, на нем не оседает известковый налет, поверхность дольше остается чистой и блестящей. Шланг высокопрочный, защищен от перекручивания и преждевременного износа – конец, подсоединяемый к ручному душу, оснащен упорным подшипником. Для крепления к смесителю и душу на обоих сторонах имеются конические гайки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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