Душевой шланг AM.PM F0400664 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%1 890 руб. 2 160 руб.
В наличии
Код товара: 322037
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 890 руб. -13%
2 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
312
Описание товара Душевой шланг AM.PM F0400664 хром
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1500 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1500 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой шланг AM.PM F0400664 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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