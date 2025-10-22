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Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 купить с доставкой в Москве
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Шланг для душа Dorff Comfort D0400100

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Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото 1
Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Материал
металл
Длина шланга
175
  • Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото 1
  • Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 290 руб.  1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456076
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Материал
металл
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х6
Вес, г.
650

Описание товара Шланг для душа Dorff Comfort D0400100

Масштабируемый шланг для душа - отличное решение для практичных хозяев. Длина шланга составляет от 150 до 180 сантиметров. Надежные крепления, проверенные материалы и хромированное покрытие - немецкое качество гарантировано.

Отзывы о товаре Шланг для душа Dorff Comfort D0400100

Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг конечно неплохой , но длина у него 146 см всего. Он не растягивается до 200 см , да и не может, так как длина силикона внутри ограничена и не даст чешуе полностью вытянуться.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество. 100% подходит для душа Dorff. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Anatoliy S.

Достоинства:


Комментарий:
шланг длинный, гибкий, получше чем у некоторых)))) рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2021
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
подошёл идеально, со своей задачей справляет, упакован в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2021
Sergey P.

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации больше 6-ти месяцев без нареканий. Рекомендую к применению.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2021
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, прошло много месяцев, он как новый, долго прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2021
Дина Н.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был шланг, и если я клала его на дно душевой кабины, то он начинал плясать разбрызгивая воду по всей ванной. Этот же просто находка - как положила, так и лежит.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2021
Девяткин Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Шланг вкрутился без проблем, ничего нигде не подтекает.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2021
Мария Че

Достоинства:


Комментарий:
Классный шланг! Почти месяц использования - всё идеально. Горячо рекомендую не экономить на нормальной сантехнике, это экономит нервы))
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
шланг классный, выглядит качественно. достаточно гибкий. посмотрим, надолго ли хватит. надеюсь, надолго. все прокладки в клмплекие есть, больше ничего докупать не надо
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Просто хороший шланг за более чем адекватный ценник. Прошло два, или три месяца после покупки, ни разу о нем никто не вспоминал, просто используется каждый день и все, для подобных вещей, наверное, идеальная характеристика-просто вписался в быт
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Карнаух Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Стандартная длина, стандартный размер, мне подошел на замену старого порвавшегося шланга.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2020
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень гибкий, растягивается реально до 180см. После растяжения постепенно утягивается обратно до 150см



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Материал
металл
Длина шланга
175
Страна производитель
Китай
Описание
Масштабируемый шланг для душа - отличное решение для практичных хозяев. Длина шланга составляет от 150 до 180 сантиметров. Надежные крепления, проверенные материалы и хромированное покрытие - немецкое качество гарантировано.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Шланг конечно неплохой , но длина у него 146 см всего. Он не растягивается до 200 см , да и не может, так как длина силикона внутри ограничена и не даст чешуе полностью вытянуться.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество. 100% подходит для душа Dorff. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Anatoliy S.

Достоинства:


Комментарий:
шланг длинный, гибкий, получше чем у некоторых)))) рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2021
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
подошёл идеально, со своей задачей справляет, упакован в коробку.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2021
Sergey P.

Достоинства:


Комментарий:
В эксплуатации больше 6-ти месяцев без нареканий. Рекомендую к применению.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2021
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился, прошло много месяцев, он как новый, долго прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2021
Дина Н.

Достоинства:


Комментарий:
До этого был шланг, и если я клала его на дно душевой кабины, то он начинал плясать разбрызгивая воду по всей ванной. Этот же просто находка - как положила, так и лежит.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2021
Девяткин Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Шланг вкрутился без проблем, ничего нигде не подтекает.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2021
Мария Че

Достоинства:


Комментарий:
Классный шланг! Почти месяц использования - всё идеально. Горячо рекомендую не экономить на нормальной сантехнике, это экономит нервы))
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
шланг классный, выглядит качественно. достаточно гибкий. посмотрим, надолго ли хватит. надеюсь, надолго. все прокладки в клмплекие есть, больше ничего докупать не надо
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Просто хороший шланг за более чем адекватный ценник. Прошло два, или три месяца после покупки, ни разу о нем никто не вспоминал, просто используется каждый день и все, для подобных вещей, наверное, идеальная характеристика-просто вписался в быт
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2020
Карнаух Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Стандартная длина, стандартный размер, мне подошел на замену старого порвавшегося шланга.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2020
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень гибкий, растягивается реально до 180см. После растяжения постепенно утягивается обратно до 150см


Шланг для душа Dorff Comfort D0400100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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