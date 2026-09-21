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Душевая штанга Fmark (FS90166) купить с доставкой в Москве
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Душевая штанга Fmark (FS90166)

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Душевая штанга Fmark (FS90166) - фото 1
Душевая штанга Fmark (FS90166) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь, латунь
  • Душевая штанга Fmark (FS90166) - фото 1
  • Душевая штанга Fmark (FS90166) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689230
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Высота, см
71.2
Длина, м
8.1
Габариты (ВxГxШ), мм
711x60x111
Габаритные размеры), см
71.1x6x11.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.1
Цвет
хром
Комплектация
штанга, держатель лейки, крепеж
Особенности
глянец
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х9х6
Вес, г.
550

Описание товара Душевая штанга Fmark (FS90166)

Душевая штанга Fmark хром FS90166 сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.

Отзывы о товаре Душевая штанга Fmark (FS90166)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Душевая штанга
Высота, см
71.2
Длина, м
8.1
Габариты (ВxГxШ), мм
711x60x111
Габаритные размеры), см
71.1x6x11.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.1
Цвет
хром
Комплектация
штанга, держатель лейки, крепеж
Особенности
глянец
Материал
нержавеющая сталь, латунь
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая штанга Fmark хром FS90166 сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и высокое качество. Превосходно дополнит интерьер любой ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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