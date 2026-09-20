Душевой шланг AM.PM F0415122 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб.
В наличии
Код товара: 541662
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
570
Описание товара Душевой шланг AM.PM F0415122 черный
Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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