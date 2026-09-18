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Душевой шланг AM.PM F0400264 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой шланг AM.PM F0400264 хром

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Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 1
Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 2
Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
пластик
Длина шланга
175
  • Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 2
  • Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой шланг AM.PM F0400264 хром
2 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
пластик
Длина шланга
175
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х5
Вес, г.
340

Описание товара Душевой шланг AM.PM F0400264 хром

Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0400264 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
пластик
Длина шланга
175
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1750 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой шланг AM.PM F0400264 хром - стоимость товара 2490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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