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Душевой шланг AM.PM F0415300 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой шланг AM.PM F0415300 хром

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Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 1
Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 2
Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
  • Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 2
  • Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 990 руб.  2 520 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541660
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой шланг AM.PM F0415300 хром
1 990 руб. -21%
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х5
Вес, г.
570

Описание товара Душевой шланг AM.PM F0415300 хром

Шланг для душа AM.PM – это сочетание немецкого качества и функциональности. Изготовленный в Германии, этот душевой шланг обладает длиной 150 см, что обеспечивает комфорт и удобство использования. Диаметр подключения G 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых систем. Данный аксессуар от бренда AM.PM станет надежным дополнением для вашей ванной комнаты, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. С таким шлангом ежедневные водные процедуры будут ещё более приятными и комфортными.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0415300 хром




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг для душа AM.PM – это сочетание немецкого качества и функциональности. Изготовленный в Германии, этот душевой шланг обладает длиной 150 см, что обеспечивает комфорт и удобство использования. Диаметр подключения G 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых систем. Данный аксессуар от бренда AM.PM станет надежным дополнением для вашей ванной комнаты, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. С таким шлангом ежедневные водные процедуры будут ещё более приятными и комфортными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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