Душевой шланг AM.PM F0415300 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%1 990 руб. 2 520 руб.
В наличии
Код товара: 541660
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 990 руб. -21%
2 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х5
Вес, г.
570
Описание товара Душевой шланг AM.PM F0415300 хром
Шланг для душа AM.PM – это сочетание немецкого качества и функциональности. Изготовленный в Германии, этот душевой шланг обладает длиной 150 см, что обеспечивает комфорт и удобство использования. Диаметр подключения G 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых систем. Данный аксессуар от бренда AM.PM станет надежным дополнением для вашей ванной комнаты, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. С таким шлангом ежедневные водные процедуры будут ещё более приятными и комфортными.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Комплектация
Душевой шланг
Материал
нержавеющая сталь
Растягивающийся
нет
Армированный
нет
Длина шланга
150
Диаметр соединения, дюйм
1/2
Страна производитель
Китай
Шланг для душа AM.PM – это сочетание немецкого качества и функциональности. Изготовленный в Германии, этот душевой шланг обладает длиной 150 см, что обеспечивает комфорт и удобство использования. Диаметр подключения G 1/2 дюйма делает его совместимым с большинством душевых систем. Данный аксессуар от бренда AM.PM станет надежным дополнением для вашей ванной комнаты, гарантируя долговечность и устойчивость к износу. С таким шлангом ежедневные водные процедуры будут ещё более приятными и комфортными.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой шланг AM.PM F0415300 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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