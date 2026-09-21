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Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) купить с доставкой в Москве
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Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703)

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Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) - фото 1
Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685758
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х52х130
Размеры в упаковке, см
40х27х14
Вес, г.
260

Описание товара Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703)

Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703)

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
110х52х130
Описание
Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги Haiba хром (HB1703) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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