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Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) купить с доставкой в Москве
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Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7)

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Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) - фото 1
Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) - фото 1
  • Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685707
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
43х50х25
Размеры в упаковке, см
30х19х14
Вес, г.
120

Описание товара Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7)

Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7)

Отзывы о товаре Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
43х50х25
Описание
Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крючок для ванной комнаты Haiba черный (HB8405-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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