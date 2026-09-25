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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный купить с доставкой в Москве
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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный

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Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный - фото 1
Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный - фото 1
  • Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736335
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
2 крючка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
39x32x18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
8х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Комплект крючков Hansgrohe WallStoris 27914670 матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Крючок
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
2 крючка, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
39x32x18
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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