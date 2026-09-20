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Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) купить с доставкой в Москве
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Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5)

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Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 1
Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 2
Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 3
Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 1
  • Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 2
  • Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 3
  • Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683191
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Размеры в упаковке, см
26х11х11
Вес, г.
360

Описание товара Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5)

Ерш для унитаза Fixsen BROWN FX-403-5 - это стильный и функциональный аксессуар для вашего туалета. Состоит из рукоятки с щеткой и емкости, предназначенной для хранения приспособления. Изготавливается из прочного и износостойкого пластика. Материал не боится воздействия влаги и бытовой химии, обеспечивая эффективное удаление загрязнений разной сложности.

Отзывы о товаре Ерш напольный Fixsen BROWN (FX-403-5)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Описание
Ерш для унитаза Fixsen BROWN FX-403-5 - это стильный и функциональный аксессуар для вашего туалета. Состоит из рукоятки с щеткой и емкости, предназначенной для хранения приспособления. Изготавливается из прочного и износостойкого пластика. Материал не боится воздействия влаги и бытовой химии, обеспечивая эффективное удаление загрязнений разной сложности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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