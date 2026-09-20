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Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) купить с доставкой в Москве
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Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B)

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Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 1
Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 2
Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 3
Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
  • Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 1
  • Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 2
  • Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 3
  • Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683046
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
110x95x120
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
140

Описание товара Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B)

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Благодаря креплению на двустороннюю монтажную ленту аксессуар надежно закрепляется практически на любую поверхность и не требует сверления стен.

Отзывы о товаре Бумагодержатель Fixsen без крышки MAGIC WOOD (FX-46010B)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Бумагодержатели
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
бумагодержатель, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
110x95x120
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер. Благодаря креплению на двустороннюю монтажную ленту аксессуар надежно закрепляется практически на любую поверхность и не требует сверления стен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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