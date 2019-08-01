Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
Тайминги
9-9-9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68292
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100
Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)
Модуль памяти AMD Radeon DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black R334G1339U1S-UO — это устройство, предназначенное для улучшения производительности компьютера. Оно используется для временного хранения данных и обмена ими между процессором и жёстким диском.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Модуль памяти AMD Radeon DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black R334G1339U1S-UO — это устройство, предназначенное для улучшения производительности компьютера. Оно используется для временного хранения данных и обмена ими между процессором и жёстким диском.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Достоинства:
Цена
Недостатки:
не совместима с ASUS p7h55-M под проц i5 650 3200Ghz(не двухканальная похоже, потому и не завелась)
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)
Достоинства:
Цена
Недостатки:
не совместима с ASUS p7h55-M под проц i5 650 3200Ghz(не двухканальная похоже, потому и не завелась)