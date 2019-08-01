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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)

1 Отзывы
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Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 1
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 2
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 3
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 4
Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
Тайминги
9-9-9
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 4
  • Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68292
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)

Модуль памяти AMD Radeon DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black R334G1339U1S-UO — это устройство, предназначенное для улучшения производительности компьютера. Оно используется для временного хранения данных и обмена ими между процессором и жёстким диском.



Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO)

Источник: Яндекс Маркет
01.08.2019
Anton V.

Достоинства:
Цена

Недостатки:
не совместима с ASUS p7h55-M под проц i5 650 3200Ghz(не двухканальная похоже, потому и не завелась)



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
CAS Latency (CL), тактов
9
Тайминги
9-9-9
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти AMD Radeon DDR3 1333 DIMM R3 Value Series Black R334G1339U1S-UO — это устройство, предназначенное для улучшения производительности компьютера. Оно используется для временного хранения данных и обмена ими между процессором и жёстким диском.


Теги товара: 4 Гб, DIMM, DDR3
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2019
Anton V.

Достоинства:
Цена

Недостатки:
не совместима с ASUS p7h55-M под проц i5 650 3200Ghz(не двухканальная похоже, потому и не завелась)


Память оперативная DDR3 AMD 4Gb 1333MHz (R334G1339U1S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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