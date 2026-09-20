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Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) купить с доставкой в Москве
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Душевая система MIXLINE ML2433 (530035)

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Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
120 см
  • Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2433 (530035) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682191
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
120 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.5х0.2
Вес, кг.
5.1

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2433 (530035)

Душевая система со смесителем ML2433 хром 20x40x120 Mixline 530035 - превосходный выбор для дома по выгодной цене. При монтаже используется настенный метод, обуславливая легкость и удобство инсталляции. Оптимальные габариты 120x20 и прямоугольная форма гарантируют повышенный комфорт при эксплуатации изделия.

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2433 (530035)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
120 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система со смесителем ML2433 хром 20x40x120 Mixline 530035 - превосходный выбор для дома по выгодной цене. При монтаже используется настенный метод, обуславливая легкость и удобство инсталляции. Оптимальные габариты 120x20 и прямоугольная форма гарантируют повышенный комфорт при эксплуатации изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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