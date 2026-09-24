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Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)

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Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 1
Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 2
Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 1
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 2
  • Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 270 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 683937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)
14 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х40х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)

Душевая система Savol - это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашей ванной комнаты. С весом всего 4,7 кг, эта система устанавливается просто и не требует сложного скрытого монтажа. В комплект входит душевой шланг длиной 150 см, что обеспечивает комфортное использование. Система Savol оснащена ручным душем с тремя режимами, позволяющими настроить поток воды под ваши предпочтения. Вам предоставляется выбор между традиционным, интенсивным и массажным режимами для максимального удовольствия от приема душа. Особенность этой системы - наличие функции "Тропический дождь", которая подарит вам ощущение расслабления и свежести, как после настоящего дождя. Для дополнительного удобства смеситель оснащен изливом. Душевая система Savol отлично подойдет для тех, кто стремится к минимализму в интерьере: в ней нет крючка, мыльницы или полочки, что позволяет избежать визуального захламления пространства. Отсутствие термостата также делает систему простой в использовании и надежной. Бренд Savol известен своим качеством и современным дизайном, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эстетичности вашей душевой системы.

Отзывы о товаре Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Душевая система
Цвет
белый, хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система Savol - это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашей ванной комнаты. С весом всего 4,7 кг, эта система устанавливается просто и не требует сложного скрытого монтажа. В комплект входит душевой шланг длиной 150 см, что обеспечивает комфортное использование. Система Savol оснащена ручным душем с тремя режимами, позволяющими настроить поток воды под ваши предпочтения. Вам предоставляется выбор между традиционным, интенсивным и массажным режимами для максимального удовольствия от приема душа. Особенность этой системы - наличие функции "Тропический дождь", которая подарит вам ощущение расслабления и свежести, как после настоящего дождя. Для дополнительного удобства смеситель оснащен изливом. Душевая система Savol отлично подойдет для тех, кто стремится к минимализму в интерьере: в ней нет крючка, мыльницы или полочки, что позволяет избежать визуального захламления пространства. Отсутствие термостата также делает систему простой в использовании и надежной. Бренд Savol известен своим качеством и современным дизайном, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эстетичности вашей душевой системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система Savol с изливом (S-600608AW) - купить по цене 14270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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