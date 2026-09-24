Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)
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Характеристики
Описание товара Душевая система Savol с изливом (S-600608AW)
Душевая система Savol - это превосходное сочетание функциональности и стиля для вашей ванной комнаты. С весом всего 4,7 кг, эта система устанавливается просто и не требует сложного скрытого монтажа. В комплект входит душевой шланг длиной 150 см, что обеспечивает комфортное использование. Система Savol оснащена ручным душем с тремя режимами, позволяющими настроить поток воды под ваши предпочтения. Вам предоставляется выбор между традиционным, интенсивным и массажным режимами для максимального удовольствия от приема душа. Особенность этой системы - наличие функции "Тропический дождь", которая подарит вам ощущение расслабления и свежести, как после настоящего дождя. Для дополнительного удобства смеситель оснащен изливом. Душевая система Savol отлично подойдет для тех, кто стремится к минимализму в интерьере: в ней нет крючка, мыльницы или полочки, что позволяет избежать визуального захламления пространства. Отсутствие термостата также делает систему простой в использовании и надежной. Бренд Savol известен своим качеством и современным дизайном, поэтому вы можете быть уверены в долговечности и эстетичности вашей душевой системы.
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